كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيئة العليا للانتخابات التونسية: جولة الإعادة ستجرى في 13 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن جولة إعادة الانتخابات الرئاسية ستجرى في 13 أكتوبر.

وأكدت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، التزامها بإجراء الانتخابات وفق الآجال الدستورية.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات التونسية: "راسلنا مختلف الجهات القضائية وطلبنا منها تمكين القروي من القيام بحملته الانتخابية".

وأشارت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، إلى أن المرشح قيس سعيد ومنافسه نبيل القروي سيخوضان جولة الإعادة.

7000 تزكية في 24 ساعة

أعلن الإعلامي التونسي محمد اليوسفي، أن "سعيد"، تمكن من جمع 7000 تزكية مواطنية بولاية القصرين فقط خلال 48 ساعة، حيث أنه على المرشح للانتخابات أن يتمكن من جمع 10000 تزكية مواطنية أو تزكية 10 نواب للترشح للانتخابات الرئاسية.

استطلاع رأي: قيس بالمركز الأول

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لفت مركز "سيجما كونساي" لاستطلاع الآراء، إلي أن "سعيد" حصل على المركز الأول في ترتيب المرشحين يليه "القروي"، فيما جاء مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو ثالثا وخلفه وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.

زلزال سياسي

كما وصف مراقبون، نتيجة استطلاع الرأي في تونس بـ"الزلزال السياسي"، الذي ضرب في مقتل المنظومة الحزبية الحاكمة، بعد أن مني كل من رئيس البرلمان بالنيابة ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي؛ بهزيمة مدوية.

تصويت التونسيين بالخارج

وانطلق تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية المبكرة من مدينة سيدني بأستراليا، في تمام الساعة 11.00 ليلا بتوقيت تونس (10.00 بتوقيت غرينتش) الساعة الثامنة (الجمعة) بتوقيت سيدناي.

وأظهر فيديو بثته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية مساء أمس الخميس، افتتاح أول مكتب اقتراع في سيدني.

ووفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم توفير 302 مركز اقتراع في 44 دولة أجنبية ستستقبل 386 ألف و053 ناخب من أصل 7 ملايين و74 ألف 566 ناخبا.