كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطالب كوريا الشمالية بالالتزام بالمفاوضات النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، كوريا بوقف الأعمال الاستفزازية" والالتزام بالمفاوضات النووية، وذلك بعدما أطلقت بيونج يانج صاروخا بالستيا قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "ندعو (كوريا الشمالية) إلى الكف عن الأعمال الاستفزازية واحترام تعهداتها بموجب قرارات مجلس الأمن، وأن تواصل مشاركتها في المفاوضات الجوهرية المستمرة كي تفعل ما يتعين عليها لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها".

ورجحت كوريا الجنوبية أن الصاروخ الكوري الشمالي ربما انطلق من غواصة، في خطوة جاءت بعد يوم واحد من إعلان بيونغ يانغ عن استئناف المحادثات مع واشنطن حول برنامجها النووي.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا قبالة سواحلها الشرقية اليوم الاربعاء قالت كوريا الجنوبية إنه ربما تم إطلاقه من غواصة بعد يوم من إعلانها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.

وقال محللون أن الإطلاق ربما يكون بمثابة تذكير من الشمال بقدراته على الأسلحة قبل المحادثات مع واشنطن.

ورفضت كوريا الشمالية قرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونج يانج استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، قائلة إنها انتهاك لحقها في الدفاع عن النفس.

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وتوقفت المحادثات الرامية إلى تفكيك البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية منذ القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام في فبراير دون التوصل إلى اتفاق.

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وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه اكتشف إطلاق صاروخ واحد طار على بعد 450 كم ووصل ارتفاعه إلى 910 كم.

ومن المحتمل أن يكون سلاح من طراز "Pukguksong"، كما كانت الصواريخ الباليستية السابقة التي أطلقتها الغواصات الشمالية (SLBMs) معروفة قيد التطوير.

وصرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو أمام لجنة برلمانية اليوم الأربعاء بأن بوكوكسونج يبلغ مداها حوالي 1300 كيلومتر وأن قمة الصاروخ الذي أطلق اليوم الأربعاء ربما تكون قد رفعت لتقليل المسافة التي قطعها.

