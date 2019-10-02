كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" اليوم الأربعاء بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية الأخيرة وقال إنها انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وقال آبي للصحفيين، إن بيونجيانج أطلقت صاروخين باليستيين في وقت سابق من اليوم.

وجاء الإطلاق بعد يوم من إعلان كوريا الشمالية أنها ستجري محادثات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع.

قال البيت الأزرق الرئاسي: "إن كوريا الجنوبية تراجع إطلاق صاروخ كوريا الشمالية كإجراء محتمل لصاروخ باليستي يطلق عليه الغواصات.

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وأضاف البيت الأزرق في بيان: "أن مجلس الأمن القومي لكوريا الجنوبية أعرب عن قلقه الشديد إزاء إطلاق كوريا الشمالية قبل استئناف المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن في 5 أكتوبر".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا قبالة سواحلها الشرقية اليوم الاربعاء وقالت كوريا الجنوبية إنه ربما تم إطلاقه من غواصة بعد يوم من إعلانها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.

وقال محللون إن الإطلاق ربما يكون بمثابة تذكير من الشمال بقدراته على الأسلحة قبل المحادثات مع واشنطن.

ورفضت كوريا الشمالية قرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونج يانج استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، قائلةً إنها انتهاك لحقها في الدفاع عن النفس.

