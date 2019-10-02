كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاهد الألمانية تحث على التخلي عن سياسة ميزانية "الصفر الأسود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت المعاهد الاقتصادية الألمانية اليوم الأربعاء برلين إلى التخلي عن سياستها الخاصة بميزانية "الصفر الأسود" المتمثلة في عدم التعاقد مع ديون جديدة في حالة تدهور توقعات النمو لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقالت المعاهد في تقريرها المشترك: "بشكل عام، لا يوجد حاليًا أي سبب لاتخاذ إجراء مالي إضافي"، ولكنه أضاف أنه يتعين على الحكومة أن تستخدم مهنتها المالية إذا تبين أن الانكماش الاقتصادي كان أكثر أهمية.

وقال المعهد إنه في مثل هذا السيناريو، لا ينبغي تقييد الفراغ المالي للحكومة من خلال الهدف المتمثل في الحفاظ على الميزانية المتوازنة.

وبموجب قاعدة كبح الديون الألمانية، يمكن للحكومة الفيدرالية تحمل ديون جديدة تصل إلى 0.35٪ من الناتج الاقتصادي.

وتواجه ألمانيا دعوات متزايدة في الداخل والخارج من أجل التخلي عن قاعدة الميزانية المتوازنة التي فرضتها على نفسها وتحمل ديون جديدة لضخ مزيد من الحوافز المالية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز هذا الشهر: "أن وزارة المالية تتعهد بفكرة إصدار ديون جديدة في شكل "سندات خضراء" يمكن أن تساعد في تمويل حزمة مكلفة لحماية المناخ".

وبينما يتأرجح الاقتصاد على شفا الركود وتكاليف الاقتراض وصلت إلى مستويات قياسية، قال وزير المالية أولاف شولز أيضًا أن انخفاض مستوى ديون ألمانيا يمنح برلين القوة المالية لمواجهة الأزمة المحتملة "بكل القوة"، مما يشير إلى وجود مجال للإنفاق الإضافي ما يصل إلى 50 مليار يورو (55.4 مليار دولار).

وفيما يلي نظرة عامة على الأحداث التي قد تحدد قريبًا مصير قاعدة ميزانية ألمانيا المتوازنة، والمعروفة أيضًا باسم "الصفر الأسود".

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ويجتمع زعماء محافظي المستشارة أنجيلا ميركل والديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط الحاكم (SPD) خلف أبواب مغلقة لإعداد حزمة شاملة من تدابير حماية المناخ التي من المحتمل أن تثقل كاهل الميزانية الفيدرالية بشكل كبير.

ويناقش المشرعون في مجلس النواب في البوندستاج مشروع الميزانية الفيدرالية للحكومة لعام 2020 والتخطيط المالي في منتصف المدة حتى عام 2023. وسيقدم خطاب شولز الافتتاحي المزيد من التلميحات حول التزامه بقاعدة الميزانية المتوازنة.

وإذا قرر مجلس المناخ عدم دفن ميزانية "الصفر الأسود"، فإن توقعات النمو المتدهورة في ألمانيا لا تزال تضع المسمار الأخير في نعشها في الخريف.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتحديث توقعات النمو في منتصف شهر أكتوبر. وفي أبريل، خفضت تقديراتها لعام 2019 إلى 0.5 ٪ بعد توسع قدره 1.5 ٪ في عام 2018. لعام 2020، توقعت برلين انتعاشًا مدفوعًا بالاستهلاك مع نمو اقتصادي بنسبة 1.5 بالمائة.

ويصدر مكتب الإحصاء الفيدرالي أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. وهذا يدل على ما إذا كان الاقتصاد الألماني قد تمكن من تجنب الركود خلال الصيف.

وانكمش الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة 0.1٪ على أساس ربع سنوي من أبريل إلى يونيو، وسيُنظر إلى ربع آخر من الانكماش على أنه ركود تقني.

وسوف يصوت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على قيادة حزبية جديدة في مؤتمر في برلين. ومن المحتمل أن تلعب مسألة التخلي عن ميزانية الصفر السوداء أو الالتزام بها، من قبل المحافظين دورًا مهمًا في السباق.

ويعمل شولز على تذكرة مزدوجة ليصبح زعيمًا مشاركًا لأكبر حزب في ألمانيا، وسيحققه الفوز خطوة واحدة من حلمه بأن يصبح مستشار ألمانيا المقبل.

