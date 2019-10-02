ماء العينين: لا يمكن أن يكون الـPPS جيدا لتحالفه معنا ويصبح سيئا لأنه غادر الحكومة!

عقب إعلان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن قراره بعدم الاستمرار في الحكومة الحالية، قالت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إنه “لا يمكن أن يكون هذا الحزب مناضلا، وجيدا حينما تحالف معنا وصمد في تحالف أدى ثمنه غاليا، ثم يصبح فجأة حزبا سيئا يمارس المزايدة.. حينما يختار بقرار سيادي مغادرة الحكومة”.

ووصفت ماء العينين قرار التقدم والاشتراكية بالمحترم، وقالت: “هو قرار محترم لحزب محترم لايزال يتحدث في السياسة، بعدما امتنعت جل الأحزاب السياسية عن الخوض فيها”.

وترى المتحدثة، في تدوينة لها في فايسبوك، أن “حزب العدالة والتنمية هو أول الأحزاب، التي يجب أن تعبر عن احترامها لقرار الرفاق تشبثا بأخلاق الوفاء”.

وترى ماء العينين أن “المصلحة الوطنية مفهوم واسع لا يحتمل التسرع، والتسطيح”، مؤكدة أن “ما يدعو إلى الاحترام في بلاغ الحزب هو حمولته السياسية، وهو أمر وجب الانتباه إليه والوقوف عليه، لأن أي نموذج تنموي جديد لا يمكن أن ينجح دون تحقيق الشرط السياسي والديمقراطي”.