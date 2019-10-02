زوجة الأمير هاري تجر صحيفة إلى القضاء

اتهمت “ميغان ماركل”، زوجة الأمير البريطاني صحيفة “ذا ميل أون صنداي”، البريطانية، بـ”التنمر”، وتم الشروع في تنفيذ إجراءات قانونية ضدها، على أساس أنها نشرت رسالة خاصة لـ”ميغان” مع التلاعب بها.
وتحدث الأمير “هاري”، أمس الثلاثاء، في بيان عن الأمر، معتبرا أن الاتجاه نحو القضاء “قد لا يكون الإجراء الآمن، لكنه الإجراء الصحيح”.
وأضاف هاري: “أكثر ما يخيفني أن التاريخ يعيد نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد، الذي لم يعد يعامل، أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي، والآن أرى زوجتي تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها”.
وزاد الأمير “هاري” في بيانه إن الصحيفة “ضللت القراء عمدا، بأن حذفت بشكل مخطط فقرات منتقاة، وعبارات محددة، وحتى كلمات بعينها”.
وقالت شركة المحاماة، التي وكلتها ميغان أن نشر الصحيفة للرسالة بذلك الشكل هو “حملة لهذه المجموعة الإعلامية لنشر موضوعات إخبارية غير حقيقية تنطوي عمدا على ازدراء عنها، وزوجها”.
ولم تكشف الشركة تفاصيل بخصوص الرسالة سبب الخلاف، ولا عن تاريخ النشر.
ونفى المتحدث الرسمي باسم صحيفة “ذا ميل أون صنداي”، كل التهم، التي وجهت إليه، موضحا أن الجريدة متمسكة بما نشرته.
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