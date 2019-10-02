جماهير الرجاء عالقة في الحدود الأردنية الفلسطينية.. و”السكوادرا” يستنكر “إهمال” إدارة النادي

مازال عدد كبير من أنصار فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خاصة من المنتمين لمختلف الفصائل والاولترات المساندة للفريق الأخضر، عالقة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بين الحدود الأردنية والفلسطينية، دون الحصول على رخصة الدخول لفلسطين من أجل تقديم الدعم للفريق، في مباراته أمام هلال القدس الفلسطيني، في إباب دور ال32 من كأس محمد السادس لكرة القدم.

وأكد زكرباء بلقاضي، المعروف ب”السكوادرا”، ” كابو” جماهير الرجاء، بأن عدد كبير من أنصار الفريق، خاصة المنتمين للفصائل المناصرة، لم تحصل بعد على تراخيص الدخول الأراضي الفلسطينية، من قبل سلطات الاحتلال، مستنكرا إهمال النادي لهم، وتركهم دون سند على الحدود الأردنية الفلسطينية

وكتب “السكوادرا” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: ” نستنكر و بشدة لامبالاة إدارة النادي و تجاهلهم للمتنقلين من المجموعات إلى الأردن بغية الدخول للأراضي الفلسطينية، لن نقبل هذا التعامل و الإهمال المتعمد إتجاه أفراد مجموعات المغانا”.

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وأضاف: “كلنا لازالنا عالقين بالقرب من الحدود الأردنية الفلسطينية”.

جدير ذكره، أن بعثة الفريق المغربي وجدت صعوبات كبيرة أيضا في دخول الأراضي الفلسطينية، إذ لم تدخل القدس سوى صباح اليوم الأربعاء، بعد أن اضطرت للمبيت في الأردن.