لفظ شاطئ “الشهدية”، المعروف بـ”السعادة”، ضواحي المحمدية، صباح اليوم الأربعاء، جثتين، لشابين ممن كانوا ينوون الهجرة انطلاقا من شواطئ الأطلسي.
وكانت عمليات البحث قد انطلقت، صباح يوم السبت الماضي، بعد أن لفظت أمواج البحر جثث سبعة مواطنين، ضمنهم فتاة عشرينية، فيما تم العثور على ثلاثة أشخاص فاقدين للوعي تم نقلهم إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية.
وكانت السلطات المحلية قد سخرت طائرة هيليكوبتر، وفرقة من الغواصين للمساهمة في عمليات البحث عن ضحايا مفترضين، فيما حلت قيادات من الدرك الملكي، والوقاية المدنية للإشراف على هذه العمليات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضحايا “الحريك”.. العثور على جثث جديدة في شاطئ “الشهدية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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