تم تصوير الفيديو كليب في “التشيك”.. سامي باي يغني “خبار اليوم” – فيديو

طرح الفنان المغربي ”سامي باي”، أخيرا، أغنية جديدة بعنوان ”خبار اليوم”، وهو ثالث عمل في مساره، عبر شهرته في أداء أغاني مشهورة بطريقة مميزة.

وحاول سامي باي، من خلال العمل، الذي كتب كلماته ولحنها بنفسه، العودة بالجمهور إلى زمن الراي القديم، واختار الغناء حول موضوع الخيانة.

وتعامل سامي باي في التوزيع مع حمزة الغازي، وصور الفيديو كليب في جمهورية التشيك تحت إشراف المخرج “طوماس ليتزكا”، والإدارة الفنية للكاتب، والملحن الفنان زكرياء ريحي.

واشتهر سامي باي بأداء أغاني الشاب خالد على طريقة “الكوفر”، منها أغنية “بختة”، التي حققت بصوته أزيد من 5 ملايين مشاهدة على “يوتيوب.”