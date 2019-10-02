ريدوان في الهند.. يخطط لاقتحام عالم بوليوود

يدرس الفنان، والمنتج، نادر خياط، المعروف بلقب “ريدوان”، مشاريع فنية جديدة في الهند، من ضمنها تصوير فيلم سينمائي هناك.

وحل ريدوان، أخيرا، في مدينة بومباي الهندية، في زيارة دامت 3 أيام، التقى خلالها فنانين محليين، أكدوا له رغبتهم في التعاون معه.

ويخطط ريدوان، عبر شركته “ريدوان برودكشن” إلى إنتاج فيلم في بولييود، إضافة إلى تنظيم سهرات حية، واستعراضية بالتعاون مع فنانين عالميين.

ريدوان، في تصريحات صحفية أدلى بها في الهند، كشف أنه عاشق لبليوود منذ الصغر، وقد نشأ على أفلامها كباقي أقرانه من عشاق السينما.