الحكم في قضية بنشماش ضد كودار يوم الأربعاء المقبل

قررت الحكمة الابتدائية في الرباط تحديد، يوم الأربعاء المقبل (7 أكتوبر)، تاريخا للنطق بالحكم في القضية، التي رفعها حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب.

وسلم دفاع بنشماش، في جلسة اليوم، إلى المحكمة نسخة من محضر انتخابه أمينا عاما للحزب، لإثبات صفته، وأهليته في هذه الدعوى، بعدما قدم إليها دفاع كودار طلبا يروم التحقق من صفة المدعي في هذه القضية.

وقدم بنشماش، أيضا، نسخة من التصريح، الذي بعثه إلى وزارة الداخلية بشأن التغييرات، التي حدثت على هياكل الحزب، في ماي 2018، ومراسلات بينه، ووزارة الداخلية، دون أن يدلي بالوصل بالتصريح، وهي وثيقة منفصلة تسلم على الفور، وتختم من لدن وزارة الداخلية.

النيابة العامة أبدت رأيها في هذه القضية، وفقا لطلب المحكمة، وقالت في مذكرتها إن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة “لم يحضر مسطرة انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع، ولم يفوض لأحد مهمة الحضور عنه لهذا الغرض، كما تنص على ذلك المادة 39 من النظام الأساسي للحزب”، كما أضاف بأن عملية انتخاب (كودار) يكتنفها الغموض، إذ لا يوجد بين دفتي الملف محضر يوثق بجلاء لهذه العملية.

وعلى الرغم من أن دفاع بنشماش وجد في مستنتجات النيابة العامة في هذه القضية “انتصارا له”، إلا أن دفاع كودار يرى بالمقابل، أن تلك المستنتجات “جاءت على نحو عام لإبعاد النيابة العامة من التورط في هذا السجال”.