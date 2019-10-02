كفر قاسم: مسيرة ضد العنف والجريمة الجمعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت اللجنة الشعبية في كفر قاسم أهالي المدينة إلى المشاركة في المسيرة التي ستنظمها ضد العنف والجريمة، وذلك بعد صلاة الجمعة مباشرة، حيث ستنطلق من ميدان الشهيد محمد طه (البلدية) متجهة إلى صرح الشهداء.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة: "تجتاح عاصفة العنف والجريمة مجتمعنا العربي منذ العام 2000 وحتى الآن، وهي في ازدياد مستمر وبشكل لم يعد مقبولا أبدا وبأي شكل من الأشكال".

وتطرقت اللجنة الشعبية في كفر قاسم إلى القرارات التي اتخذتها لجنة المتابعة، اليوم الأربعاء، وقالت إنه "من نافلة القول أن نعلن كلجنة شعبية في كفر قاسم دعمنا وتأييدنا التام والكامل لقرارات لجنة المتابعة العليا، وفي مقدّمتها الإضراب العام والشامل غدًا الخميس 3.10.2019، في أعقاب الفلتان الأمني الخطير في المجتمع العربي. إنّ اجتياح العنف والجريمة مجتمعنا العربي والذي خلَّف أكثر من سبعين ضحية منذ بداية 2019، وأكثر من 1380 ضحية منذ عام 2000، هو في الحقيقة نتيجة مُرَّة لاستهتار الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية بمجتمعنا العربي الفلسطيني ومصالحه العليا، وثمرة نكدة لسياسة الإهمال المتعمّدة وغياب دور الحكومة والشرطة في اجتثاث العنف والجريمة، بسبب السياسة العنصرية التي تصل أحيانا حد غض الطرف المتعمد عن الضالعين في الإجرام".

وناشدت اللجنة الأهل في كفر قاسم وفي كل مكان، بدعم قرارات المتابعة وإنجاح كافة النشاطات التي دعت إليها، أو تلك التي ستدعو إليها من الأيام المقبلة.