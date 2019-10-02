القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة، في الخمسينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بقرية الفريديس، اليوم الأربعاء.
وذكر شهود عيان أن الجريمة وقعت في الحي الشمالي بالفريديس، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج، بعد أن قدم لها طاقم طبي العلاج الأولي.
وباشرت الشرطة التحقيق وأعمال التمشيط عن مشتبهين، ولم تبلغ عن اعتقالات أو خلفية الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفريديس: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.