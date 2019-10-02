الفريديس: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة، في الخمسينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بقرية الفريديس، اليوم الأربعاء.

وذكر شهود عيان أن الجريمة وقعت في الحي الشمالي بالفريديس، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج، بعد أن قدم لها طاقم طبي العلاج الأولي.

وباشرت الشرطة التحقيق وأعمال التمشيط عن مشتبهين، ولم تبلغ عن اعتقالات أو خلفية الجريمة.