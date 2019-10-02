الجيش الروسي يختبر "إس 500" في سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى الجيش الروسي في سورية تجربة ناجحة على منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 500"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم الأربعاء.

وأكدت الصحيفة نجاح الاختبار استنادا إلى مصادر في وزارة الدفاع الروسية، وأخرى معنية بالصناعات الدفاعية في روسيا.

وأشار التقرير إلى اكتشاف بعض الثغرات خلال اختبار منظومة الدفاع الجوي "إس-500"، والعمل على حل تلك الثغرات بسرعة.

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وقالت الصحيفة إن اختبار المنظومة انتهى، واعتُبر "ناجحًا".

وكان قد صرح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، في وقت سابق، أن تزويد الجيش الروسي بالمنظومة المذكورة سيبدأ عام 2020.

وفيما يشير إلى أن سورية باتت حقل تجارب للأسلحة الروسية، أعلن شويغو أن بلاده توقفت عن إنتاج 12 سلاحًا بعد فشل اختبارها خلال العمليات في سورية.