شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إختطاف موظفين في صندوق النظافة في إب بعد رفضهم تسليم أموال لقيادي حوثي والان مع التفاصيل

أفادت مصادر خاصة في محافظة إب عن اختطاف عددا من موظفي صندوق النظافة في المحافظة من قبل قيادي حوثي.

وذكرت المصادر أن المدعو علي النوعة وكيل المحافظة المعين من المليشيا امر بالقبض على عددا من موظفي النظافة بينهم هيثم الأكوع، واقتادتهم إلى سجونها الخاصة.

Advertisements

وجاء ذلك بعد رفضهم اعطاء النوعة مبالغ مالية كبيرة يريد نهبها من إيرادات صندوق النظافة والتحسين. كما عيّن القيادي الحوثي علي النوعة ابن عمه عبدالمولى النوعة مديراً لصندوق النظافة والتحسين في مدينة القاعدة جنوب محافظة إب ويصرف له من صندوق النظافة بمدينة إب 400 ألف ريال شهرياً، فضلاً عن نهب مبالغ إيرادات الصندوق بمدينة القاعدة.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي عبدالمولى النوعة يجبر صندوق النظافة بمدينة إب بشكل متكرر على إصلاح سيارات عناصر حوثية على حساب إيرادات صندوق النظافة والتحسين بالمدينة.