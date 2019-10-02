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مليشيا الحوثي تحتجز شاحنة أدوية في مطار صنعاء الدولي

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قالت مصادر خاصة اليوم الاربعاء إن مليشيا الحوثي احتجزت شاحنة ادوية تابعة لاطباء بلا حدود في مطار صنعاء الدولي.

 

 

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي تحتجز شحنة جديدة من الأدوية التي وصلت عبر طيران الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع.

 

واوضحت المصادر أن الحوثيين طلبوا منهم إعادة بعض الأصناف بحجة أن الوضع الصحي باليمن لا يحتاجها في الوقت الذي يفتقر السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة.

 

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وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي تمارس ضغوطات كبيرة على المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الصحي لإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الطبية لجرحاها من المقاتلين، مهددةً بعرقلة عمل المنظمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

ولم يصدر أي تعليق من المنظمة الدولية حتى اللحظة حول هذا الموضوع.

 

وكانت ميليشيات الحوثي منعت، الاثنين، دخول ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد إلى البلاد، وأمرت طائرته بالإقلاع من العاصمة صنعاء بعد وقت قصير من هبوطها، في تصرف وصفته الحكومة الشرعية بـ"الأرعن"، واعتبرته تأكيداً على مضي الحوثيين في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمهم الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتهم.

 

وجاء هذا التطور، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في الحرب الأهلية اليمنية، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.

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