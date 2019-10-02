شكرا لقرائتكم خبر عن الزُبيدي يشدد على الموقف الثابت للمجلس الانتقالي تجاه دعم دول التحالف العربي والان مع التفاصيل

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، سعادة السفير الفرنسي لدى اليمن، السيد كريستيان تيستو.

وتناول اللقاء العديد من القضايا ذات العلاقة بالملف الأمني والسياسي في الجنوب، بالإضافة الى مناقشة تطورات حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية. وخلال اللقاء أكد الرئيس الزُبيدي على التزام المجلس الانتقالي بالسلام واستعداده للتعاطي الإيجابي مع الجهود الدولية من أجل السلام، بما يضمن للجنوبيين حقهم في تحديد مستقبلهم السياسي، مشيراً إلى أن حوار جدة يأتي في إطار حرص الأشقاء في المملكة على حفظ الأمن وحماية المنطقة من الفوضى والإرهاب.

وشدد الزُبيدي على الموقف الثابت للمجلس الانتقالي تجاه دعم دول التحالف العربي، والوقوف معها لمحاربة التمدد الإيراني عبر الميليشيات الحوثية.

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وأشاد الزُبيدي بجهود جمهورية فرنسا في دعم عملية سلام شاملة ودائمة تحت مظلة الأمم المتحدة، تضمن للجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم، مؤكداً على أن المصالح الفرنسية في بلادنا محل اهتمام المجلس.

من جانبه عبر السفير الفرنسي عن سروره بهذا اللقاء، وتقديره لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه السلام المتمثل في استجابته لحوار جدة، مؤكداً على أن المتغيرات والتطورات تستدعي حضور الجنوبيين في عملية السلام والاستماع لصوتهم وإيجاد حل عادل لقضيتهم.

حضر اللقاء الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي من اعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي، والأستاذ علي الكثيري، والأستاذ عبدالرحمن شيخ، والمهندس عدنان الكاف، والأستاذ محمد الغيثي، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية.