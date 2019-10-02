شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يفتتح مدرسة بالدريهمي في الحديدة بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها والان مع التفاصيل
إفتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة الفجر الجديد للتعليم الأساسي في منطقة الطائف التابعة لمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة ، بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها.
ويأتي هذا تواصلاً لحملة ( مدرستي مستقبلي ) وبحضور محافظ محافظة الحديدة حسن الطاهر ،.
وقام الأستاذ حسن الطاهر محافظ الحديدة ، والمسؤول في الهلال الأحمر الإماراتي صالح الصالح بإفتتاح المدرسة وتوزيع الحقيبة والزي المدرسي على الطلاب والطالبات وتفقد فصول المدرسة والإطلاع على سير العملية التعليمية فيها.
وتحدث المسؤول في الهلال الأحمر الإماراتي صالح الصالح بعد حفل الإفتتاح قائلاً : نحن اليوم في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي نفتتح مدرسة الجيل الجديد التي تم ترميمها وتأهيلها وتأثيثها مع توزيع الحقائب والزي المدرسي للطلاب.
وأضاف الصالح أن مدرسة الجيل الجديد هي المدرسة الرابعة التي يفتتحها الهلال الإماراتي خلال الأسبوعين الأخيرين ، علماً بأن هنالك 21 مدرسة سيتم إفتتاحها وتأثيثها خلال الشهر القادم ضمن المشاريع التي يقوم الهلال الإماراتي ويعمل على تأهيلها وتأثيثها وافتتاحها من إجمالي 36 مدرسة وأربعة مشاريع تعليمية.
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