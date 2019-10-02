شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية في الضالع والان مع التفاصيل

أوضح المركز الإعلامي لجبهة محافظة الضالع، إن مليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران ارتكبت (10123) انتهاكا بحق المدنيين في محافظة الضالع التي شنت عليها سلسلة هجمات خلال الشهرين السابقين وحتى 30سبتمبر الماضي .

وذكر المركز في تقرير حقوقي أن فريق الرصد والتوثيق في المركز الإعلامي لجبهة الضالع، وثق (130 ) حالة قتل بينهم (12) طفلا و (10 ) نساء و (272) حالة إصابة بينهم (40) طفلا و (22) امرأة, كما تم توثيق (40) حالة اعتقال واختطاف واخفاء قسري بينهم (10) أطفال .

وأشار التقرير إلى أن المليشيات الحوثية تعمدت كعادتها سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية من ممتلكات عامة او خاصة ومنشآت خدمية ومؤسسات صحية وتعليمية ومنازل ومزارع ودور عبادة, حيث بلغ عدد ما دمرته المليشيات ( 642 ) منشأة منها ( 91 ) منزلا تضررت بشكل كلي و ( 514 ) منزلا بشكل جزئي وفجرت ( 24) منزلا و ( 3 ) جسور .

وأكد تقرير المركز الإعلامي لجبهة الضالع، أن المليشيا الحوثية قامت بإتلاف ونهب ( 214) مزرعة للمواطنين ومنعهم من ريها بالمياه, وتدمير ( 12 ) مضخة, مبينا أن الاعيان الثقافية والمساجد لم تسلم من تلك الاعتداءات حيث تم توثيق تدمير ( 5) مساجد, كما استهدفت المليشيات المدارس والمؤسسات التعليمية مسببة حرمان الالاف من طلاب الجامعة وتلاميذ المدارس من التعليم, و بلغ عدد انتهاكات القطاع التعليمي ( 21 ) انتهاكا منها ( 3) مدارس بشكل كلي و ( 6 ) بشكل جزئي و ( 2 ) كلية جامعية و ( 2 ) معهد تقني ومهني, وتحويل ( 8 ) مدارس الى ثكنات عسكرية والاعتداء على (1) سيارة اسعاف و (3)مسعفين صحيين .

Advertisements

وأوضح التقرير أن المليشيات الحوثية زرعت الألغام الفردية في الطرقات العامة وبالقرب من منازل المواطنين بشكل عشوائي، وأدت إلى مقتل وجرح ( 18 ) مدنيا منهم (6) قتلا و ( 12 ) مصابا ، كما وثق التقرير مقتل صحفي واصابة اثنين خلال تغطيتهم للمعارك.

ولفت تقرير المركز الإعلامي لجبهة الضالع، إلى أن الارقام و الإحصائيات الواردة تكشف بجلاء عن المأزق الانساني الذي تشهده محافظة الضالع، داعيا المنظمات الحقوقية والانسانية للتواجد في المناطق المحررة من الضالع لمعالجة الوضع الإنساني والحد من الانتهاكات على المدنيين بالمحافظة والتي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية .