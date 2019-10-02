شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أمن تعز يلقي القبض على ثلاثة متهمين بواقعة قتل مواطن والان مع التفاصيل

ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، ثلاثة أشخاص قاموا بقتل مواطن بإطلاق النار عليه، في منطقة مفرق جبل حبشي.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المواطن إيهاب عادل سيف، انتقلت إلى مكان الجريمة مباشرة لكشف ملابساتها وملاحقة الجناة، الذين تم التعرف على هوياتهم ورصدهم، لتتمكن الأجهزة الأمنية بعدها من إلقاء القبض عليهم.

Advertisements

وحسب المعلومات الأولية فإن سبب الجريمة يعود لخلاف بين الجناة والمجني عليه على حساب إيجار دراحة نارية، تطور لإطلاق نار مباشر اخترق رقبة المجني عليه.

وأحالت الأجهزة الأمنية الجناة الثلاثة "ع.م.أ" و "م.ع.غ" و "ي.أ.غ" السجن لاستكمال الإجراءات القانونية لإحالة ملف القضية للنيابة.