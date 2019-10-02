شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تتحدث عن الرؤية الجديدة للمسيرة الثقافة والفنون في دبي والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية، إن هيئة الثقافة والفنون في دبي حققت على مدى أكثر من عشرة أعوام منذ تأسيسها إنجازات ونجاحات نوعية في مسيرتها الحافلة بالتميز والتي استحقت عنها دبي وصف مدينة الإبداع والجمال في عالمنا.

وذكرت صحيفة "البيان" الصادرة الأربعاء أن الهيئة أحدثت حراكاً فعالاً في المشهد الثقافي والفني يجسد تطلعاتها والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لمسيرتها التنموية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفنون، والمتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة كمدينة عربية عالمية تساهم في رسم ملامح المشهد الثقافي والفني في المنطقة والعالم.

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وأشارت إلى إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه اجتماع هيئة ثقافة دبي، رؤية ثقافية جديدة لدبي، مشيراً سموه إلى أهمية وضرورة هذه الرؤية في ظل الرصيد الكبير لإمارة دبي من الأصول التي تؤهلها لأن تكون وجهة وحاضنة ثقافية وعالمية، حيث قال سموه: "لدينا 6000 شركة معنية بالثقافة والفن. وخمسة مجمعات إبداعية و 20 متحفاً، وأكثر من 550 فعالية ثقافية سنوية تجتذب الملايين.. نحتاج رؤية جديدة تنسق وتوحد الجهود".

وأضافت أنه دعماً للمسيرة الثقافية والفنية أصدر سموه عدة قرارات منها إقرار أول فيزا ثقافية طويلة الأمد للمبدعين، واعتماد منطقة حرة للمبدعين والفنانين، وموسم عالمي للآداب يضم فعاليات تستقطب مليوني زائر. وكذلك سبعة مراكز ثقافية يتم تحويلها " مدارس للحياة" تتعلم فيها الأجيال الجديدة مهارات الثقافة والفن والإبداع والحياة.

واختتمت افتتاحيتها بقولها .. هكذا تنطلق مسيرة الثقافة والفنون في دبي برؤية جديدة من قيادتها الرشيدة تدعم تفعيل التأثير الثقافي للإمارة، وتعزز قوتها الناعمة على المستويين الإقليمي والعالمي