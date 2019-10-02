شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. مدير شرطة سقطرى يلتقي بمدير صندوق الرعاية الاجتماعية والان مع التفاصيل

التقى مدير عام شرطة محافظة سقطرى العميد علي أحمد الرجدهي، اليوم في مكتبه اليوم، بمدىر صندوق الرعاية و الاجتماعية فائز محمد سعيد السومح.

وناقش اللقاء تسيير عملية صرف مشروع الحوالات النقدية الطارئ للمستفيدين في المحافظة.

كما ناقش اللقاء انطلاق حملة التوعية من أجل تنفيذ خطة سير عمل صرف الإعلانات لكافة المستفيدين منها والتعرف على كيفية الاستفادة من المشروع عبر الطرق المتبعة وسوف تستمر عملية التوعية والإرشاد في بقية المديرية بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية من أجل توعية جميع المواطنين المستفيدين من هذه الحوالات النقدية الممنوحة من البنك الدولي حسب قاعدة بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية

مشددا على أن يحصلوا عليها بكل يسر وسهولة واي مشاكل تواجه المستفيدين من فئة العجزه والمسنين وكبار السن والمعاقين والحوامل ذلك سيكون هناك فريق إيصال خدمة إلى المنزل لتسليم الحواله للمستفيد.

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وبدوره اكد الرجدهي على ضرورة التوعية للمستفيدين واتباع الخطوات والتعليمات التي تنظم عملية سير الصرف والالتزام بها للحد من وقوع الاشكالات التي لاتخدم المواطنين المستفيدين في المحافظة.

ووجه الرجدهي بعمل خطة امنيه لتعزيز عملية صرف الشيكات وترتيب المستفيدين من ازدحام دون أي عنف و مشاكل اتناء الصرف.

وفي نهاية الاجتماع اوضح السومحي بأن عملية صرف الإعانات تبدا من الأحد القادم .. داعيا الجميع إلى التعاون وتذليل الصعاب اثناء عملية الصرف.