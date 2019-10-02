شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإماراتيون أمام صناديق الاقتراع يصوّتون لأنفسهم كمجموع وليس كأفراد والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن أبرز ما يميّز العملية الانتخابية التي انطلقت مراحلها المبكرة يوم أمس، الوعي والمسؤولية، اللذان يتحلى بهما الناخبون، كما بدا في الإقبال الواسع على صناديق الاقتراع.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة الأربعاء أنه للمرة الرابعة، منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، يختار الإماراتيون ممثليهم للندوة البرلمانية، عبر تصويت حرّ ومباشر، فيحتكم الناخب وهو يمارس حقه الديمقراطي، لعاملين لا ثالث لهما، أولهما أن يكون ضميره هو مرجعيته المطلقة في اختيار من يمثله، وثانيهما أن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

Advertisements

وأكدت أنه مشهد يستحق الاحترام لكونه يؤكد أن العملية الديمقراطية تترسخ مرة إثر أخرى في بلد خبرت في تقاليدها الأساليب المتوارثة للتشاور والشورى، كما أن عملية الانتخاب نفسها تستحق دراستها من زاوية ما تمثله في إطار مشروع التنمية والتمكين الإماراتي، إذ تكتمل بها صورة حضارية عن بلد صنع تجربته الخاصة في العمران، والاقتصاد، والسياسة، والتعليم، والاستعداد للمستقبل بأدواته.

وذكرت أن المواطن الإماراتي أثبت ، مرة أخرى، أن كل الجهود التي بذلت لجعل الإمارات بالصورة التي هي عليها اليوم، ما كانت لتتم لولا قدرة الإنسان على الاستجابة لكل التحديات، وتطويع قدراته وملكاته لكي تنصهر في بوتقة واحدة، عنوانها: الوطن أولاً فقد أثبت الناخب الإماراتي أنه قادر على التخلي عن الاعتبارات الضيّقة، والالتزامات الشخصية أو العائلية، والخضوع للأمزجة الفردية، لصالح رؤية مشتركة، تحقق التفاعل الخلاّق بين القيادة والناس.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إن الإماراتيين أمام صناديق الاقتراع يصوّتون لأنفسهم كمجموع وليس كأفراد، وحينما يختارون من يمثلهم فإنهم يؤكدون أن وطنهم يستحق منهم دائماً حسن الاختيار