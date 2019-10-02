شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الرجهدي يطلع على ترميم مطبات النقاط الأمنية في أمن المحافظة والان مع التفاصيل

اطلع اليوم مدير عام شرطة محافظة سقطرى العميد علي أحمد الرجدهي على ترميم مطبات النقط التفتيش في أمن المحافظة. وأكد الرجدهي بأن النقطة الامنيه تعد من أهم النقط وتشكل دور إضافي كبير لتنظيم المركبات لتفاذي الزحمه في مختلف الطرق لتسهيل حركة السير في المحافظة وإزالة محطات المخالفات المرورية. ووجه الرجدهي بسرعة انتهى من ترميم مطبات النقط الامنيه لترتيب الحراسات في النقط والعمل فيها بتفتيش وترتيب المركبات لتفاذي الزحمه وتنظيم حركة السير في المحافظة. وأشاد الرجدهي بدور الأشقاء بدولة الامارات العربية المتحدة حكومتا وشعبا على دعمهم السخي في إعادة ترميم مطبات نقطة تفتيش بالإضافة إلى الكنتيرات الامنيه لتعزيز دور الأمن في المحافظة للحفاظ على السكينه العامة وأمن واستقرار الأرخبيل.

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