شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الخريجين تجري زيارة رسمية لمؤسسة صلة للتنمية بالمكلا والان مع التفاصيل

أجرت إدارة مؤسسة الخريجين بالمكلا، يوم أمس الثلاثاء، زيارة رسمية لمؤسسة صلة للتنمية بمدينة المكلا. وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين من أجل خدمة الشباب الخريجين في المجالات كافة. وخلال اللقاء تم الاتفاق على تنفيذ برنامج كفالة خريج الذي تموله مؤسسة صلة للتنمية وبإشراف وتنفيذ مؤسسة الخريجين بالمكلا. Advertisements وفي ذات السياق تم الاجتماع بمدير البرامج التعليمية بمؤسسة صلة للتنمية أ. سالم بامسلم من أجل مناقشة الآلية التنفيذية الخاصة ببرنامج كفالة خريج. وفي ختام اللقاء تم تكريم مؤسسة صلة للتنمية لدعمها اللا محدود لمؤسسة الخريجين حيث استلم التكريم المدير التنفيذي لمؤسسة صلة أ. علي حسن باشماخ. حضر اللقاء كلاً من المدير التنفيذي لمؤسسة الخريجين أ. مها صلاح لحمدي، مدير العلاقات العامة أ. عمر حنيفان، مختصة المنح أ. مروى عمر بامعلم رافقهم في الزيارة المنصب الشاعر صالح باوزير أبو العباس من جانب مؤسسة صلة المدير التنفيذي أ. علي باشماخ، مدير الرامج التعليمية أ. سالم بامسلم.

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