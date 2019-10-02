شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وصول آليات عسكرية حوثية إلى محافظة حجة بعد هزيمة شنعاء والان مع التفاصيل

أكد شهود عيان وصول آليات ومدرعات عسكرية فجر الأربعاء، إلى محافظة حجة شمالي غربي البلاد.

ورجح الشهود، أن ذلك يأتي كردة فعل للانقلابيين على استهداف الجيش لمجاميع حوثية.

وكانت قد أعلنت مصادر ميدانية وفقا "لليمن العربي" اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 9 جنود من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية برصاص قناصي الجيش، بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت المصادر إن قناصي الجيش استهدفوا قوات تابعة للحوثي في مديرية حرض وجنوب مديرية حيران شمال غربي حجة.

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وأكدت أن عمليات القنص أسفرت عن سقوط 9 جنود بين قتيل وجريح من الجماعة.

وأدى النزاع الدامي الذي تسببت به جماعة الحوثي الإيرانية، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية، لكن الدعم الذي توليه دول التحالف العربي قلص هذه الحصيلة بشكل ملحوظ.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس / آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ويعوثون في الأرض فسادا.