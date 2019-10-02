شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسي: سيتم توقيع 30 اتفاقية خلال زيارة بوتين للسعودية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:44 مساءً, 2 أكتوبر 2019 م
المناطق _ الألمانية
صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء بأنه سيتم توقيع 30 اتفاقية وصفقة ومذكرة تفاهم بين بلاده والسعودية خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية خلال الشهر الجاري.
جاء تصريح نوفاك على هامش أسبوع الطاقة الروسي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الروسية موسكو اليوم. ووفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء، فإن نوفاك لم يوضح عدد الاتفاقيات التي ستكون مرتبطة بقطاع الطاقة.
وكانت مصادر من البلدين لفتت إلى أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية والأوضاع في كل من سورية واليمن ومنطقة الخليج.
وشهدت العلاقات الروسية السعودية تطورات إيجابية كبيرة على مدار الأعوام القليلة الماضية. كما أن الجانبين يتعاونان بصورة وثيقة من أجل ضبط إنتاج النفط، وذلك في إطار التعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها.
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