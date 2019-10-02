اخبار العالم

ميمي والراوي يتفاعلان مع تظاهرات العراق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

2019-10-02 | 15:27

ميمي والراوي يتفاعلان مع تظاهرات العراق

300 مشاهدة

تفاعل نجم المنتخب الوطني العراقي ونادي الدحيل القطري، مهند علي "ميمي"، مع التظاهرات التي تشهدها عدد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ومدن أخرى.
وعلق "ميمي" على التظاهرات ونشر صورة لخريطة العراق عبر حسابه على "اتسغرام" علق عليها: "يا رب فرجها.. يا رب بعدد احرف القران.. حقق امنية كل من قال يا رب".

اما زميله، لاعب المنتخب القطري "العراقي الأصل" ونادي الدحيل، بسام الراوي، تفاعل ايضاً، إذ نشر الراوي عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة لخريطة العراق كتب عليها: "برداً وسلاماً.. الله يحفظ العراق واهلنا وشبابنا ويرحم شهداء الوطن".

Advertisements

وحرص عدد من النجوم الدوليين العراقيين السابقين الى تفاعلهم مع التظاهرات مثل عماد محمد وهوار ملا محمد وغيرهم من النجوم.

وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فضلا عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.

 

 


ExtImage-3505900-1137291264.png
ExtImage-6079411-1768211712.png
محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميمي والراوي يتفاعلان مع تظاهرات العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا