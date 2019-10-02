ميمي والراوي يتفاعلان مع تظاهرات العراق

وعلق "ميمي" على التظاهرات ونشر صورة لخريطة العراق عبر حسابه على "اتسغرام" علق عليها: "يا رب فرجها.. يا رب بعدد احرف القران.. حقق امنية كل من قال يا رب".

اما زميله، لاعب المنتخب القطري "العراقي الأصل" ونادي الدحيل، بسام الراوي، تفاعل ايضاً، إذ نشر الراوي عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة لخريطة العراق كتب عليها: "برداً وسلاماً.. الله يحفظ العراق واهلنا وشبابنا ويرحم شهداء الوطن".



Advertisements

وحرص عدد من النجوم الدوليين العراقيين السابقين الى تفاعلهم مع التظاهرات مثل عماد محمد وهوار ملا محمد وغيرهم من النجوم.

وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فضلا عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.