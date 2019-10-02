ميمي والراوي يتفاعلان مع تظاهرات العراق

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2019-10-02 | 15:27
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تفاعل نجم المنتخب الوطني العراقي ونادي الدحيل القطري، مهند علي "ميمي"، مع التظاهرات التي تشهدها عدد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ومدن أخرى.
اما زميله، لاعب المنتخب القطري "العراقي الأصل" ونادي الدحيل، بسام الراوي، تفاعل ايضاً، إذ نشر الراوي عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة لخريطة العراق كتب عليها: "برداً وسلاماً.. الله يحفظ العراق واهلنا وشبابنا ويرحم شهداء الوطن".
وحرص عدد من النجوم الدوليين العراقيين السابقين الى تفاعلهم مع التظاهرات مثل عماد محمد وهوار ملا محمد وغيرهم من النجوم.
وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فضلا عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.