بالصور.. اعمدة الدخان تغطي مناطق عدة من بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لتصاعد اعمدة الدخان تغطي مناطق عدة من بغداد. وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "اعدة الدخان تصاعدت وغطت مناطق عدة من وسط وشرق العاصمة بغداد نتيجة حرق الاطارات". وتشهد مناطق متفرقة من بغداد، فضلاً عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.

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