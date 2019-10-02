ارتفاع النفط بعد انخفاض مفاجئ بمخزونات الخام الأميركي

انتعش النفط بعد أن تراجعت أسعاره على مدى أيام عدة، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية، وطغت على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة، أدت لهبوط أسواق الأسهم العالمية.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 59.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها في الجلسات الثلاث الفائتة.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.29 دولار للبرميل، بارتفاع 67 سنتا، ما يعادل 1.3 بالمئة.
وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق منخفضا عند التسوية أمس الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في 10 أعوام، بسبب توترات التجارة الأميركية الصينية التي تضغط على الصادرات.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.29 دولار للبرميل، بارتفاع 67 سنتا، ما يعادل 1.3 بالمئة.
وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق منخفضا عند التسوية أمس الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في 10 أعوام، بسبب توترات التجارة الأميركية الصينية التي تضغط على الصادرات.
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