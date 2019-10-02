بالصور.. تظاهرات في بعقوبة

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المواطنين خرجوا، اليوم، في تظاهرة بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى للمطالبة بإصلاع الوضع المعيشي ومكافحة الفساد.

وتوقف، بعد ظهر اليوم الاربعاء، وبشكل جزئي موقع "فيسبوك وواتساب" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى في العراق، تزامناً مع تصاعد حدة الاحتجاجات في البلاد.