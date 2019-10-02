بالصور.. تظاهرات في بعقوبة

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خرج العشرات من المواطنين، الأربعاء، في تظاهرات بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المواطنين خرجوا، اليوم، في تظاهرة بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى للمطالبة بإصلاع الوضع المعيشي ومكافحة الفساد.
وتوقف، بعد ظهر اليوم الاربعاء، وبشكل جزئي موقع "فيسبوك وواتساب" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى في العراق، تزامناً مع تصاعد حدة الاحتجاجات في البلاد.
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