العشرات يتظاهرون في الاعظمية شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بانطلاق تظاهرة للعشرات من المواطنين في الاعظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المواطنين تظاهروا، عصر اليوم، في منطقة الاعظمية للمطالبة بتوفير الخدمات والاصلاح".

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد، فضلاً عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.