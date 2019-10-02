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بالصورة: سيرين عبد النور تعلق على تظاهرات العراق

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علقت الفنانة الللبنانية سيرين عبد النور على الاحداث والتظاهرات التي تحصل في بغداد من خلال منشور على حسابها الخاص في موقع انستغرام.

ونشرت عبد النور صورة من تظاهرات العراق حيث يظهر فيها جمع غفير من الناس في الشوارع، وعليها هاشتاغ: SaveTheIraqiPeople#.

 

وعلقت على الصورة بالقول: "الله يحمي العراق وشعبها والعالم العربي كله من الدم." كما أرفقتها بهاشتاغ:  #بغداد_تنزف ، و #save_the_iraqi_people. (في اشارة لانقاذ الشعب العراقي)

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وحتى الآن، أي بعد مرور ساعة على نشرها الصورة، حققت الأخيرة أكثر من 24 ألف اعجاب وتفاعل معها العديد في التعليقات شاكرينها على وقوفها بجانبهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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