بالصورة: سيرين عبد النور تعلق على تظاهرات العراق

علقت الفنانة الللبنانية سيرين عبد النور على الاحداث والتظاهرات التي تحصل في بغداد من خلال منشور على حسابها الخاص في موقع انستغرام.

ونشرت عبد النور صورة من تظاهرات العراق حيث يظهر فيها جمع غفير من الناس في الشوارع، وعليها هاشتاغ: SaveTheIraqiPeople#.

وعلقت على الصورة بالقول: "الله يحمي العراق وشعبها والعالم العربي كله من الدم." كما أرفقتها بهاشتاغ: #بغداد_تنزف ، و #save_the_iraqi_people. (في اشارة لانقاذ الشعب العراقي)

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وحتى الآن، أي بعد مرور ساعة على نشرها الصورة، حققت الأخيرة أكثر من 24 ألف اعجاب وتفاعل معها العديد في التعليقات شاكرينها على وقوفها بجانبهم.