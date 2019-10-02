عبطان يطالب بتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة

طالب مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين عبطان، بالاستماع الى المتظاهرين وتحقيق مطالبهم.

وقال عبطان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "التظاهر السلمي مكفول دستوريا"، يجب تأمين الحماية للمتظاهرين والأستماع الى مطالبهم المشروعة وتلبيتها". وقال عبطان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "التظاهر السلمي مكفول دستوريا"، يجب تأمين الحماية للمتظاهرين والأستماع الى مطالبهم المشروعة وتلبيتها". وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فضلا عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.

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