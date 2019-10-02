لاعب عراقي يطيح بخصمه الإيطالي في بطولة العالم للمواي تاي للشباب

الكعبي والذي يلعب لفئة وزن 54 كغم، استطاع الإطاحة بخصمه في الدور الـ16 من البطولة، ليواصل العراق نتائجه المميزة بعدما تمكن زميله احمد محمود من العبور الى دور نصف النهائي، امس الثلاثاء.

يذكر أن اللاعب احمد محمود (وزن 42) نجح في التغلب على خصمه التشيكي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.



ويعاني اتحاد المواي تاي، من ازمة مالية خانقة منذ مطلع العام الحالي، إلا انه نجح في تحقيق نتائج إيجابية بمختلف المسابقات والمحافل الدولية.