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لاعب عراقي يطيح بخصمه الإيطالي في بطولة العالم للمواي تاي للشباب

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2019-10-02 | 14:53

لاعب عراقي يطيح بخصمه الإيطالي في بطولة العالم للمواي تاي للشباب

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نجح اللاعب العراقي محمد علي الكعبي، في الفوز على خصمه الإيطالي ببطولة العالم للمواي تاي للشباب والمقامة منافساتها في مدينة انطاليا التركية.
الكعبي والذي يلعب لفئة وزن 54 كغم، استطاع الإطاحة بخصمه في الدور الـ16 من البطولة، ليواصل العراق نتائجه المميزة بعدما تمكن زميله احمد محمود من العبور الى دور نصف النهائي، امس الثلاثاء.

يذكر أن اللاعب احمد محمود (وزن 42) نجح في التغلب على خصمه التشيكي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.


ويعاني اتحاد المواي تاي، من ازمة مالية خانقة منذ مطلع العام الحالي، إلا انه نجح في تحقيق نتائج إيجابية بمختلف المسابقات والمحافل الدولية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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