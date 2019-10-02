توقف خدمة الإنترنت في عدد من أحياء العاصمة العراقية بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقفت، بعد ظهر الأربعاء، بشكل جزئي بعض مواقع التواصل الاجتماعي في أجزاء من العراق.

ولاحظ مستخدمو مواقعي "فيسبوك وواتساب" في العراق، توقفا جزئيا للتطبيقين، بالإضافة إلى برامج أخرى في مناطق من البلاد.

وشهدت العديد من مدن العراق مظاهرات انطلقت أمس الثلاثاء وواصلت احتجاجاتها، الأربعاء؛ للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.

وترأس عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني.