الهلال يهدم السد برباعية ويقترب من نهائي دوري أبطال آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتسح الهلال السعودي مضيفه السد بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليضع قدما في نهائي البطولة.

وعلى الرغم من التقدم المبكر للسد في الدقيقة 16 بهدف سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الزعيم بطريق الخطأ في مرماه، فإن المهاجم العملاق عاد ليعوض الهدف الذاتي ويسجل للهلال في الدقيقة 34، من متابعة لكرة عرضية تسديدة قوية من مسافة قريبة.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح علي آل بليهي في تسجيل هدف التقدم الهلالي، ليستفيد الفريق السعودي من النقص العددي بسبب حصول عبدالكريم الحاج من السد على بطاقة حمراء نتيجة الاعتراض بصورة غير لائقة على حكم المباراة، الذي كان قد منحه بطاقة صفراء أولا.

وفي الشوط الثاني نجح الهلال في إضافة الهدف الثالث وتحديدا في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، بهدف ذاتي سجله سالم الهاجري في مرماه، قبل أن يكمل القائد المخضرم محمد الشلهوب الرباعية بتسديدة أرضية رائعة من مسافة قريبة.

وحال إكمال الهلال تأهله فإنه سيلاقي الفائز من أوراوا ريد دياموندز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني في نهائي البطولة.