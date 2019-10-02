13 أكتوبر موعدا لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بتونس

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/2 04:40 م بتوقيت أبوظبي
الانتخابات التونسية
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، الأربعاء، تحديد يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بافون، في مؤتمر صحفي، إنه بعد البت في كل الطعون المتقدمة في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، فإن المتأهلين في الدور الأول هما المرشح المستقل قيس سعيد (18 بالمائة من مجموع الأصوات) ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي (15 بالمائة).
وأضاف أنه "على ضوء نهاية الإجراءات القضائية المتعلقة بالدور الأول للانتخابات الرئاسية فإن موعد الدور الثاني سيكون بشكل نهائي يوم الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول، وستنطلق الحملة الرئاسية يوم غد وتتواصل حتى يوم 12 أكتوبر/تشرين الثاني".
وحول تواصل سجن المرشح المتأهل نبيل القروي، أكد أن الهيئة حرصت على مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وقامت بمراسلة وزارة العدل التونسية والمجلس الأعلى للقضاء ودوائر محكمة الاستئناف في تونس وقاضي التحقيق المتعهد بالملف لتذكيرهم بضرورة توفير مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح أن الطلب تضمن أيضا تمكين "القروي" من اللقاء مع الصحفيين والإفراج عنه حتى يقوم بحملته مثلما هو الحال لدى المرشح الأول قيس سعيد.
وأشار إلى أن اللجنة تقف على نفس المسافة من المرشحين الاثنين، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته .
وتم توقيف "القروي"، في 23 أغسطس/آب الماضي، بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، في الوقت الذي اتهم فيه حزبه "قلب تونس" الائتلاف الحاكم بين يوسف الشاهد وحركة النهضة الإخوانية باصطناع ملف قضائي ضده لإقصائه من السباق الرئاسي.
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