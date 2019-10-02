واشنطن تدعو لضبط النفس في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، عن أسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، فيما حثت على "ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر".

وقالت السفارة، في بيان، إنها تواصل مراقبتها عن كثب للاحتجاجات في العراق، وتأسف لاستخدام العنف.





وأشارت إلى أن "التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف".

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وقدمت التعازي في الضحايا، داعية الأطراف كافة إلى "نبذ العنف وضبط النفس".

وتشهد العديد من مدن العراق مظاهرات انطلقت أمس الثلاثاء وواصلت احتجاجاتها، الأربعاء؛ للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.

وترأس عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني.