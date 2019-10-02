رئيس الوزراء العراقي يترأس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترأس عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني.
شهدت العديد من مدن العراق مظاهرات انطلقت أمس الثلاثاء وواصلت احتجاجاتها، اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.
وقطعت القوات الأمنية العراقية جسر الجمهورية وسط بغداد وغالبية الطرق الرئيسية منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية.
وكثف الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى انتشارها في محيط بغداد، بينما بدأ المتظاهرون يتدفقون إلى ساحة التحرير التي تحيط بها أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب.
وأمس، شهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية مظاهرات شعبية واسعة طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح والخدمات الرئيسية، فيما أعربت حكومة عادل عبدالمهدي عن أسفها لما يحدث وقررت فتح تحقيق بملابسات الأحداث التي رافقت المظاهرات.
وأعلنت السلطات سقوط قتيلين و٢٠٠ مصاب خلال الاحتجاجات، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن ٣ قتلى.
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