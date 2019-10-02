لسرقة ساعة زميله.. نيس الفرنسي يفسخ عقد لاعبه لامين ديابي

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رويترزالثلاثاء 2019/10/1 09:36 م بتوقيت أبوظبي
لامين ديابي فاديجا
أعلن نادي نيس الفرنسي فسخ عقد لاعبه لامين ديابي فاديجا، الذي اعترف بسرقة ساعة كاسبر دولبيرج زميله في الفريق من غرفة الملابس.
وذكر نيس، في بيان رسمي، مساء الثلاثاء: "بعد سرقة ساعة كاسبر دولبيرج من غرفة تغيير الملابس الخاصة بالفريق الأول واعتراف اللاعب لاحقاً، قرر النادي إلغاء عقده مع المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً بشكل فوري".
وفتح النادي تحقيقاً في الواقعة بعد شكوى دولبيرج، وأشارت عدة صحف إلى أن فاديجا اعترف لاحقاً بالسرقة، واعتذر لدولبيرج وللمدرب باتريك إيفرا والقائد دانتي.
وكانت وسائل إعلام فرنسية ذكرت أن قيمة الساعة تبلغ 70 ألف يورو (76524 دولاراً).
ويعد لامين ديابي أحد خريجي أكاديمية نيس للناشئين، وبدأ مسيرته مع عالم الاحتراف في عام 2017، ويلعب في مركز قلب الهجوم.
وشارك اللاعب صاحب الـ18 عاماً في 7 مباريات مع نيس هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.
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