توافد الجموع على مراكز الاقتراع بانتخابات "الوطني".. وحضور نسائي مكثف

توافدت جموع الناخبين الإماراتيين، منذ صباح الأربعاء، على مركز عجمان للانتخابات الذي يحتضنه مركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات في جامعة عجمان، مع بدء اليوم الثاني للتصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وشهد اليوم الثاني كسابقه تنوعا في فئات الناخبين.. وفي مشهد مهيب يجسد حرص المواطن الإماراتي على إيصال صوته الانتخابي لمن يمثله في المجلس الوطني الاتحادي.

وأشاد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بسير العملية الانتخابية، وقال في تصريح عقب جولة له في المركز الانتخابي لإمارة عجمان: "إن التصويت يسير بشكل سهل ومنظم لا يتجاوز الدقيقتين، ما يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ونوه بالدور الفاعل للجنة الانتخابات في إمارة عجمان التي تبذل جهودا كبيرة لإنجاح هذا العرس الانتخابي، وحث الناخبين على تكثيف المشاركة في عملية التصويت.

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من جانبه، أشاد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بمستوى الإقبال الكبير الذي شهده مركز عجمان خلال أول يومين من التصويت المبكر، ما يدل على مدى الوعي الذي يتمتع به الناخب في دولة الإمارات، والذي جسد ثقته الكبيرة في وطنه وقيادته، متوقعا أن يشهد المركز الانتخابي مزيدا من الإقبال خلال اليومين المتبقيين من الانتخابات.

من ناحية أخرى شهد مركز رأس الخيمة للمعارض "اكسبو" في ثاني أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إقبالا كبيرا من الناخبين تميز بمشاركة نسائية كثيفة من مختلف المراحل العمرية للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن المشاركة الواسعة من الناخبين تؤكد مدى الوعي الذي يتمتع به المواطنون وتسعى اللجنة لمواكبة هذا الإقبال الكبير من خلال تنظيم عملية التصويت التي تشارك بها عدة جهات برأس الخيمة في مقدمتها القيادة العامة من خلال عملية تنظيم الحركة المرورية بالقرب من المركز الانتخابي وتسهيل دخول وخروج الناخبين للتصويت.

وشهد المقر الانتخابي في إمارة الفجيرة إقبالاً لافتاً وحضورا مميزا للمرأة في ثاني أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

كما شهد المركز إقبالا من كبار السن وأصحاب الهمم، حيث حرص الجميع على الحضور والمشاركة الفعالة في العرس الانتخابي الذي تشهده الإمارات.