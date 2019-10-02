الخرطوم وجوبا تبحثان تفعيل المنطقة الحدودية منزوعة السلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف مدينة جوبا، الأربعاء، اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان التي ستبحث تفعيل المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين البلدين.

وفي وقت سابق، غادر رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إلى جوبا، الأربعاء، مترئسا وفد بلاده المشارك في أعمال الجولة الرابعة لاجتماعات الآلية المشتركة التي تعقد ليومين على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في البلدين.

وأكدت وكالة السودان للأنباء، أن الاجتماعات ستبحث قضايا المعابر الحدودية وتفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، واستعراض تقرير آلية المراقبة والتحقق المشتركة، إلى جانب موقف التنفيذ لأجندة الاجتماع السابق الذي انعقد بالخرطوم في مارس/آذار الماضي.

وتحسنت العلاقات الثنائية بين الخرطوم وجوبا بعد توتر استمر سنوات، نتيجة نزاع حدودي عقب انفصال جنوب السودان في عام 2011 واتهامات متبادلة بإيواء المعارضة المسلحة في البلدين.