محاكمة 45 إرهابيا خلال أيام بتهم "قتل وتفجير" في السعودية

تبدأ محكمة سعودية خلال الأيام المقبلة أولى جلسات محاكمة 45 إرهابيا بتهم قتل أفراد أمن وتفجير مساجد.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ستبدأ خلال الأيام المقبلة عقد جلساتها لمحاكمة خلية إرهابية مكونة من ٤٥ متهمًا.

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وأوضحت أن من أبرز جرائم الخلية "الاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم العميد كتاب الحمادي، وتفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها (جنوب)، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران (جنوب)، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء (شرق) والمواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدود بعرعر (شمال).

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت وزارة الداخلية السعودية استشهاد الحمادي مدير المباحث العامة في القويقعة (غرب الرياض)، إثر تعرضه لإطلاق نار وهو في طريقه لعمله.

كما وقع حادث تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها 6 أغسطس/آب 2015 أثناء أداء صلاة الظهر، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم 5 رجال أمن من قوات الطوارئ، وفق وسائل إعلام محلية.