الان تتابع رئيس الوزراء العراقي يترأس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
ترأس رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني العراقي.
جاء ذلك بالتزامن مع دخول المظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى يومها الثاني، في ظل إجراءات أمنية مشددة ووقوع قتلى ومصابين جراء استخدام القوات العراقية الأسلحة والعصي.
فيما ذكرت وسائل إعلام، أن وزارة الاتصالات العراقية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي للحد من التظاهرات.
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