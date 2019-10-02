الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي في «العناية المركزة»

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في حالة

شديدة السوء منذ الانسحاب الأمريكي منه بصورة أحادية.

ونقلت بوابة “خبر-أونلاين” الإخبارية الإيرانية عنه القول :”للأسف،يتعين عليّ القول إن الاتفاق النووي ليس على ما يرام ويتعين نقله إلى العناية المركزة”.

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ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015، لم يعد له وجود إلا على الورق.

وحث عراقجي المجتمع الدولي على بذل كل جهد ممكن لحماية الاتفاق مما وصفه بـ”الأحادية الأمريكية”، وإنقاذه من الضياع.

وأضاف، في حفل استقبال بالسفارة الألمانية في طهران الليلة الماضية، أنه مثلما سقط جدار برلين، فإنه يتعين أن يسقط أيضا “جدار العقوبات”.