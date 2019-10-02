- 1/2
- 2/2
الأربعاء 2 أكتوبر 2019
بن نايف
كتب
متابعات_الخليج 365
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، عن عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي قتل على يد صديقه مطلع الأسبوع الجاري.
وتعدد المقاطع التي تداولها النشطاء، والتي تظهر زيارة الأمير محمد بن نايف لمجلس عزاء الفغم، حيث قال بـ"تاثر"، وفقا لما وصفه نشطاء: "منهو الرجال اللي يقوم باللي قام به عبد العزيز الفغم".
وقتل الفغم، فجر الأحد الماضي، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن نايف يتحدث بـ"تأثر" بعد فاجعة حارس الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.