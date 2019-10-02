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الأمير محمد بن نايف يتحدث بـ"تأثر" بعد فاجعة حارس الملك سلمان

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

بن نايف

بن نايف

الأمير محمد بن نايف يتحدث بـ

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متابعات_الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، عن عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي قتل على يد صديقه مطلع الأسبوع الجاري.

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وتعدد المقاطع التي تداولها النشطاء، والتي تظهر زيارة الأمير محمد بن نايف لمجلس عزاء الفغم، حيث قال بـ"تاثر"، وفقا لما وصفه نشطاء: "منهو الرجال اللي يقوم باللي قام به عبد العزيز الفغم".

 

وقتل الفغم، فجر الأحد الماضي، وقالت وزارة الداخلية ، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.

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