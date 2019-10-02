شكرا لقرائتكم روسيا تراقب عن كثب خطط تركيا بشأن المنطقة الآمنة بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، إن موسكو تراقب الوضع عن كثب بعدما قالت تركيا إنها ستتحرك بمفردها في خطط لإقامة المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، إنه لا يملك خياراً سوى التحرك على نحو منفرد، نظراً لعدم إحراز تقدم يذكر مع الولايات المتحدة فيما يتصل بإقامة المنطقة الآمنة، في أكثر تصريحاته وضوحاً بشأن اعتزام تركيا شن هجوم عبر الحدود.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين في موسكو إنه "من حق تركيا الدفاع عن نفسها لكن يجب الحفاظ على وحدة أراضي سوريا".