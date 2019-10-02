بيان هـام من سفارة الإمارات في «كوريا»

الموجز
أهابت سفارة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية بمواطني الدولة توخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار ميتاج الذي من المتوقع أن يضرب جنوب البلاد ويصل إلى شمالها يوم الأربعاء وفقاً لجريدة البيان الإماراتية .
ونصحت السفارة المواطنين في بيانها ، باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 00821067444401 أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية على الرقم 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.
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