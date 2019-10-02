الكتيبة الهندية أحيت ذكرى ميلاد المهاتما غاندي في ابل السقي

أحيت ​الكتيبة الهندية​ في قوات ​اليونيفيل​ العاملة في جنوب لبنان، ذكرى عيد ميلاد المهاتما ​غاندي​ ال150، في ​حديقة​ غاندي في ابل السقي التي بنيت عام 1999، في حضور قائد الكتيبة الهندية العقيد جيفان ب.، قائمقام ​حاصبيا​ احمد كريدي، قائد ​الكتيبة الاسبانية​ في اليونيفيل العقيد فرناندو نوبال، رئيس البلدية سميح البقاعي، الملازم علي عبدالله من اللواء السابع في الجيش اللبناني، الاب غريغوريوس سلوم، وفاعليات بلدية واختيارية وتربوية، ضباط وعناصر من الكتيبة الهندية والاسبانية والصينية، وطلاب من مدرستي ابل السقي الرسمية، ومركز حاصبيا العرقوب للرعاية والتنمية.

والقيت كلمات شددت على نشر المبادئ التي نادى بها المهاتما غاندي من حيث إحلال السلام ومبدأ اللاعنف، واعتبرت ان مثل هذه المناسبات تعزز العلاقة بين اليونيفيل والسكان المنطقة، وتساعد في تحقيق الامن والسلام في جنوب لبنان.

وفي هذه المناسبة، نظمت الكتيبة الهندية مسابقة في الرسم عن السلام وتبادل الثقافات تحت عنوان "السلام والوئام في العالم" لتلامذة مدرسة ​إبل السقي​ المتوسطة الرسمية ولأطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان- مركز حاصبيا العرقوب للرعاية والتنمية، حيث تم توزيع الجوائز على الرابحين في المسابقة من قبل كريدي والبقاعي و جيفان ب.، وذلك لتحفيز ​الطلاب​.